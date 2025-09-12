Ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή. Η επίσκεψη έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή, με αφορμή την πρόσφατη επιχείρηση του Ισραήλ κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ αλλά και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει το Σάββατο με προορισμό το Ισραήλ, πριν συνοδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ στην επικείμενη επίσκεψή του στη Βρετανία που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Κοινές προτεραιότητες Ουάσινγκτον – Τελ Αβίβ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο αναμένεται να εστιάσει στην ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στους κοινούς στόχους αναφορικά με τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και στην επιστροφή των ομήρων που απήχθησαν στη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 — γεγονός που πυροδότησε τον τρέχοντα πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σύμφωνα με τον Πίγκοτ, ο Αμερικανός αξιωματούχος θα υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών στην περιοχή.

Αντιμέτωποι με διεθνείς προκλήσεις

Παράλληλα, ο Ρούμπιο και η ισραηλινή ηγεσία θα συζητήσουν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πίγκοτ, τη δέσμευση των ΗΠΑ να καταπολεμήσουν τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως η μονομερής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που –όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται– “ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς”. Στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα των εξελίξεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου το Ισραήλ βρίσκεται υπό πίεση λόγω καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα.