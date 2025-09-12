Στο θολό βυθό του ποταμού Νταουγκάβα αναπαύονται οι ελπίδες της Ελλάδας να φτάσει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Το ρεσιτάλ κοουτσαρίσματος του Εργκιν Αταμάν, ο αδιάβαστος Βασίλης Σπανούλης και τα αμέτρητα παιδικά λάθη των παικτών του καταδίκασαν τη Γαλανόλευκη σε μια ταπεινωτική ήττα από την Τουρκία με 68-94.

Μια εφιαλτική βραδιά στη χειρότερη δυνατή στιγμή.

Η διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου απέναντι στη Φινλανδία δεν μπορεί να λειάνει την κάκιστη εικόνα των διεθνών μας. Οι φανέλες με το εθνόσημο ήταν αδειανές, από καρδιά, ψυχή, θέληση σε ένα παιχνίδι που απαιτούσε ακριβώς αυτά τα στοιχεία από τους παίκτες.

Τα 22 λάθη, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν γίνονται ούτε στα γήπεδα της γειτονιάς, ο φόβος που έβλεπες στα μάτια τους, και η απουσία σχεδίου για την αντιμετώπιση των σπουδαίων παικτών της Τουρκίας, αποδείχτηκαν καταστροφικά.

Χαρακτηριστική η πρώτη αντίδραση της εφημερίδας Fanatic στην ηλεκτρονική της έκδοση: «Οι 12 Γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα».

Πράγματι, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έβλεπαν σαν γίγαντες τους τούρκους αντιπάλους τους και έχασαν με κατεβασμένα χέρια.

Ο Γιάννης εγκλωβίστηκε από την εντυπωσιακή άμυνα των Τούρκων με τις βοήθειες γεγονός που επηρέασε την απόδοση των απογοητευμένων συμπαικτών του. Η αδυναμία του Σπανούλη να προσφέρει ένα εναλλακτικό σενάριο από τον πάγκο ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της Εθνικής.