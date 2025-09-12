Δημοφιλή
Καρκίνος του προστάτη: Πρώτος σε συχνότητα στη χώρα μας και τρίτος στην Ευρώπη
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία τονίζει τη σημασία της πρόληψης και σωστής ενημέρωσης για τον καρκίνο του προστάτη, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα στις 15/9, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες.
NASA: Σημάδια ζωής στον Άρη, σε δείγμα από βράχο – Πώς δημιουργήθηκαν οι «κηλίδες λεοπάρδαλης»
Μετά από ένα χρόνο επιστημονικής έρευνας, επιβεβαιώθηκε ότι ένα δείγμα βράχου που συλλέχθηκε από το ρόβερ Perseverance, περιέχει μια πιθανή βιο-υπογραφή. Το δείγμα είναι ο καλύτερος υποψήφιος μέχρι στιγμής για να παρέχει στοιχεία για αρχαία μικροβιακή ζωή στον Άρη. Το δείγμα βράχου, που ονομάζεται Sapphire Canyon, συλλέχθηκε από το Perseverance από βραχώδεις εξάρσεις στις άκρες […]
Μειώνονται παγκοσμίως οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες, επιβραδύνεται όμως η πρόοδος
Σημαντική μείωση στη θνησιμότητα από χρόνιες ασθένειες καταγράφηκε στο 80% των χωρών το 2010-2019, αλλά το 60% εμφάνισε επιβράδυνση της προόδου, κυρίως λόγω της αύξησης θανάτων από άνοια και κάποιους καρκίνους, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Η Oracle πατάει γκάζι με κινητήρια δύναμη την OpenAI
Μεγάλο στοίχημα της εταιρείας για μελλοντικά προσδοκώμενα κέρδη
Συμφωνία «μαμούθ» OpenAI – Oracle ύψους 300 δισ. δολαρίων για υπηρεσίες cloud
Σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες παροχής cloud υπηρεσιών όλων των εποχών, η OpenAI σύναψε συνεργασία-ορόσημο με την Oracle, επενδύοντας τεράστια κεφάλαια για να εξασφαλίσει την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης