Το Ροπωτό είναι ένα μικρό χωριό στα Τρίκαλα σε υψόμετρο 750 μέτρων στις βουνοπλαγιές της Καραβούλας, το οποίο ωστόσο εγκαταλείφθηκε τα τελευταία χρόνια από τους κατοίκους του, μετατρέποντάς το σε χωριό «φάντασμα».

Το χωριό αυτό ωστόσο δεν εγκαταλείφθηκε για οικονομικούς λόγους, όπως κάποια άλλα ή γιατί οι κάτοικοι έψαχναν ένα μέρος πιο σύγχρονο και αστικό να μείνουν, αλλά γιατί ξαφνικά έχασαν τη γη κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια τους. Οι κατολισθήσεις που σημειωνόταν τα τελευταία 60 χρόνια, με πιο καταστροφικές αυτές που σημειώθηκαν στις 12 Απριλίου του 2012. Την ημέρα εκείνη όσα σπίτια έμειναν όρθια, κύλησαν σχεδόν άθικτα κατά τα άλλα στην πλαγιά, μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω. Τα υπόλοιπα κόπηκαν στα δύο ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν παλιοί κάτοικοι της περιοχής, τα πρώτα δείγματα των κατολισθήσεων υπήρξαν από τη δεκαετία του 1960, όμως ποτέ δεν έγιναν τα κατάλληλα έργα. Παρόλα αυτά από τη δεκαετία του 1980 δίνονταν οικοδομικές άδειες για νέα χτίσματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Το Ροπωτό, ερειπωμένο πια, βρίσκεται ακόμα εκεί γερμένο στην πλαγιά. Σήμα κατατεθέν του χωριού, του οποίου οι κάτοικοι κάποτε ανέρχονταν σε περίπου 800, είναι η γυρτή εκκλησία της Παναγίας της Θεοτόκου. Το κτίσμα του ναού είναι μεγάλο και παραμένει επιβλητικό. Η εικόνα του, έτσι όπως γέρνει στην πλαγιά, κάνει το θέαμα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό. Οι καθίζησεις κατέστρεψαν και αυτό που κάποτε ήταν τα κύριο προϊόν του Ροπωτού, τις εκατοντάδες μηλιές.

Η ιστορία του χωριού που κάποτε είχε σε λειτουργία τέσσερα παραδοσιακά αποστακτήρια με καζάνια και έναν νερόμυλο, έγινε ευρύτερα γνωστή το 2016. Τότε, οι εναπομείναντες κάτοικοι είχαν μάθει πως το χωριό δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις απαλλαγής ή μειωμένης καταβολής του ΕΝΦΙΑ, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τελικά το προφανώς δίκαιο αίτημα τους εισακούστηκε, ωστόσο και οι λιγοστοί που είχαν απομείνει, έφυγαν.