Μετά την παρατεταμένη ζέστη στις ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικό μπουρίνι σάρωσε χθες βράδυ τα Τρίκαλα και ο ουρανός βάφτηκε κόκκινος.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η Εθνική οδός Τρικάλων – Γρεβενών μετατράπηκε σε χείμαρρο.

Η νεροποντή ήταν σφοδρή και ο δρόμος μετατράπηκε σε παγίδα για τους οδηγούς, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε στα δέκα μέτρα.

Την ίδια ώρα, στην Καρδίτσα, έπεσαν τόνοι νερού οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα, μέρα.

Λόγω της ξαφνικής καταιγίδας σημειωθήκαν διακοπές ρεύματος, βυθίζοντας στο σκοτάδι πολλές περιοχές, όπως τη Ματαράγκα, τις Γοργοβίτες, το Καππαδοκικό, και το Μουζάκι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η καιρική αστάθεια θα συνεχιστεί και σήμερα με πιθανότητα βροχής σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.