Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Κοιμητήριο Χαλκίδας, όταν διαπληκτισμός μεταξύ δύο οικογενειών εξελίχθηκε σε επίθεση με φτυάρι και σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας νεαρός Αλβανός επιτέθηκε σε έναν συνομήλικό του Έλληνα και τον χτύπησε στο κεφάλι με φτυάρι. Η αιτία του επεισοδίου φαίνεται να ήταν μια παρατήρηση που έκανε το θύμα στην ανήλικη αδερφή του δράστη, γεγονός που πυροδότησε την ένταση.

Μόλις ο πατέρας του τραυματισμένου νεαρού –επαγγελματίας στην περιοχή του Νεκροταφείου– είδε τον γιο του αιμόφυρτο, αντέδρασε με οργή και προκάλεσε φθορές στα οχήματα της άλλης οικογένειας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και παρέμεινε για νοσηλεία. Στη συνέχεια, τα μέλη των δύο οικογενειών αλληλομηνύθηκαν, με αποτέλεσμα επτά άτομα –μαζί με την ανήλικη κόρη της μίας οικογένειας– να οδηγηθούν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες, όπως επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, εξύβριση και φθορά ξένης περιουσίας.