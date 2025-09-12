Το IRIS έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 3,8 εκατομμύρια πολίτες το χρησιμοποιούν και το 2024 πραγματοποίησαν συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ.

Οι πολίτες όμως θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αν κάποιος πληρώνει τον λογαριασμό και οι υπόλοιποι τρεις στέλνουν τα χρήματα που τους αναλογούν μέσω IRIS θα ήταν καλό να υπάρχει μια αιτιολογία στη συναλλαγή (π.χ. φαγητό, καφές, δώρο) και να έχει τη σχετική απόδειξη. Αν γίνονται μεταφορές μέσω IRIS συχνά και μεγαλύτερων ποσών 300€-400€ μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί.

Σχετικά με τη φορολόγηση των δώρων γάμου αναφέρθηκε ότι με το γράμμα του νόμου φορολογούνται βάσει του άρθρου 56 του νόμου 4839/21.

Για τυχόν αποφυγή του φόρου σε περίπτωση ελέγχου καλό θα ήταν να υπάρχουν τα εξής:

Α) Λίστα με καλεσμένους

Β) Στην αιτιολογία της τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφει δώρο γάμου

Πηγή: Mega