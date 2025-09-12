Περίπου τέσσερα χρόνια μετά την εξαγγελία ότι θα γίνει πλήρως ηλεκτρική μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Volvo αλλάζει στρατηγική. Ο διευθύνων σύμβουλος Χόκαν Σάμουελσον, που επέστρεψε φέτος στη θέση μετά την παραίτηση του Τζιμ Ρόουαν, δηλώνει πως η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση είναι «χωρίς επιστροφή». Παρότι η πλήρης μετάβαση ίσως καθυστερήσει σε κάποιες αγορές, ο ίδιος εκτιμά ότι σε δέκα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά και πιο προσιτά.

Στο μεταβατικό αυτό στάδιο, η Volvo θα συνεχίσει να λανσάρει plug-in υβριδικά, όπως το νέο XC70, που ο Σάμουελσον αποκαλεί «ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κινητήρα ασφαλείας». Παράλληλα, θα προχωρήσει στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, όπως το ES90. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή ίσως οδηγήσει σε απώλειες εμβληματικών μοντέλων, όπως τα παραδοσιακά station wagons, καθώς η εταιρεία προσαρμόζεται στον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

Ο Σάμουελσον προειδοποιεί ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να υιοθετήσουν νοοτροπία «αλλάζεις ή πεθαίνεις». Προβλέπει πως δύο ή τρεις ισχυρές κινεζικές μάρκες θα κυριαρχήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα.

Η στάση του CEO της Volvo έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις άλλων Ευρωπαίων επικεφαλής. Ο Όλιβερ Τσίπσε της BMW χαρακτήρισε την απαγόρευση πωλήσεων κινητήρων εσωτερικής καύσης «μεγάλο λάθος», ενώ ο Όλα Κέλενιους της Mercedes-Benz ζήτησε «ρεαλιστικό έλεγχο» για να μην οδηγηθεί η βιομηχανία «κατά μέτωπο σε τοίχο». Παρά τις αντιρρήσεις τους, τόσο BMW όσο και Mercedes συνεχίζουν να λανσάρουν ηλεκτρικά μοντέλα, με τη Volvo να επιμένει ότι αυτά είναι το μόνο μέλλον, με τα plug-in ως μεταβατική λύση.