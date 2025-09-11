Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη την Χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Αναλυτικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν

-54- για ταχογράφο,

-30- για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

-14- για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

-5- για έλλειψη πυροσβεστήρα,

-8- για έλλειψη φαρμακείου,

-2- για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

-21- για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

-10- για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

-1- για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

-1- για φθαρμένα ελαστικά,

-1- για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και

-55- λοιπές παραβάσεις.

Συμβουλές οδικής ασφάλειας

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την Χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.