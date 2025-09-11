Σπείρα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία,

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης χθες το απόγευμα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγκεκριμένα άντρας 23 ετών και γυναίκα 31 ετών, λίγο πριν διαφύγουν από το νησί της Κεφαλονιάς, ενώ κινούνταν με ΙΧ αυτοκίνητο στο λιμένα του Πόρου.

Αναζητείται 17χρρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι, μαζί με έναν ακόμη 17χρονο συνεργό τους ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διακριτούς ρόλους, αρχικά καλούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους.

Χρήματα, χρυσαφικά και κωδικούς καρτών

Με διάφορα προσχήματα, όπως καταγραφής και ασφάλισης κοσμημάτων, αποφυγής επιβολής προστίμου ή δικαιούμενου επιδόματος, τους ζητούσαν είτε να παραδώσουν χρυσαφικά και μεγάλα χρηματικά ποσά είτε να αγοράσουν και να τους γνωστοποιήσουν κωδικούς από προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές αγορές.

Μετά από έρευνα στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -18.150- ευρώ,

πλήθος κοσμημάτων (κυρίως χρυσών) και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις απάτης -διαπραχθείσες σε -4- περιοχές της Κεφαλληνίας και -1- της Αττικής και -8- περιπτώσεις απόπειρας στο νησί της Κεφαλονιάς.

Κατασχεθέντα χρηματικά ποσά και κοσμήματα επεστράφησαν στους κατόχους τους.

Σημειώνεται ότι εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες πράξεις ανά την Επικράτεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.