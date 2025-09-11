Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) σε Λύκειο στα Πετράλωνα, κατά την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς. Θύμα ήταν ένας 17χρονος μαθητής, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ομάδα εξωσχολικών στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα – ένας 19χρονος, δύο 17χρονοι και ένας ακόμα άγνωστος μέχρι στιγμής – εισέβαλαν στον χώρο του σχολείου και κινήθηκαν απειλητικά προς τον μαθητή. Αφού τον ξυλοκόπησαν, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, προτού απομακρυνθούν μετά την παρέμβαση καθηγητών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων από την περιοχή. Ο μαθητής, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, κατέθεσε μήνυση στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών Ακροπόλεως. Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και η μητέρα ενός εκ των δραστών.