Η Geely, η νέα κινέζικη φίρμα κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα έτοιμη να προσφέρει μια νέα γκάμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων. H Geely λανσάρει ήδη το πρώτο της μοντέλο στην Ελλάδα, το EX5, ένα εντυπωσιακό σε σχεδίαση SUV με ηλεκτροκινητήρα και μήκος που αγγίζει τα 4,6 μέτρα, που το εντάσσει στη μεσαία κατηγορία των δημοφιλών μοντέλων. Στην πράξη , το βαρύ αμάξωμα των 1.800 κιλών λόγω των μπαταριών του έχει ως σύμμαχο έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και 320 Nm ροπής, που πετυχαίνει ενεργειακή απόδοση της τάξης του 90,4%, μαζί με ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δλ.

Φέρει, μια πρωτοποριακή μπαταρία τεχνολογίας Aegis Short Blade της Geely είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε η διάρκεια ζωής να φτάνει ως και με αντοχή 1 εκατομμυρίου χλμ και για 3.500 φορτίσεις.

Η χωρητικότητα ανέρχεται στις 60,22 kW και εξασφαλίζει μέγιστη αυτονομία 430 χλμ. (με τις 18άρες ζάντες, 410 χλμ. με τις 19άρες) σε μεικτό κύκλο, ενώ σε αστικό αγγίζει τα 565 χλμ. H πλήρωση 30-80% τέλος, κατόπιν σύνδεσης σε ταχυφορτιστή, διαρκεί 20 λεπτά.

Το EX5 κοστίζει στην χώρα μας από 34.990 ευρώ, όμως με την επιδότηση αγοράς και το πρόγραμμα «Hi Freedom» που διατίθεται για τους πρώτους 100 πελάτες, η τιμή πέφτει στις 29.990 ευρώ. Το πακέτο «Hi Freedom» προσφέρει 6 χρόνια δωρεάν service, δωρεάν φόρτιση για 1 χρόνο, εγγύηση μπαταρίας 200.000 χλμ.