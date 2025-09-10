Ελπίδα στο πρόσωπο ενός ράπερ φαίνεται πως βλέπει η νεολαία του Νεπάλ καθώς μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού KP Sharma Oli, ο δήμαρχος του Κατμαντού Balendra Shah, γνωστός ως Balen, έχει αναδειχθεί ως το επικρατέστερο πρόσωπο να αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Μπορεί ο Balen να μην έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το κορυφαίο αξίωμα, νεαροί διαδηλωτές σε όλη τη χώρα όμως τον καλούν να αναλάβει δράση και να ηγηθεί του Νεπάλ.

Ποιος είναι ο Μπαλέν

Ο 35χρονος Balendra Shah αναδείχθηκε ο 15ος δήμαρχος του Κατμαντού με την εκλογική διαδικασία του Μαϊου του 2022. Κέρδισε ως ανεξάρτητος υποψήφιος και έτσι έγινε και ο πρώτος που κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος της Πρωτεύουσας του Νεπάλ χωρίς κομματική στήριξη.

Ο Balen κατέχει πτυχίο πολιτικού μηχανικού και για χρόνια έμενε στην Ινδία καθώς σπούδασε δομική μηχανική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Visvesvaraya στην Καρνατάκα. Πριν εισέλθει στην πολιτική, ήταν ενεργός στην underground hip-hop σκηνή του Νεπάλ, χρησιμοποιώντας τη μουσική του για να τονίσει τη διαφθορά και την ανισότητα στην χώρα.

ΔΙΑΈτσι κέρδισε την συμπάθεια των νέων που τον ανέδειξαν και δήμαρχο. Τον Ιούνιο του 2023, προκάλεσε αντιδράσεις όταν απαγόρευσε την προβολή ινδικών ταινιών στο Κατμαντού λόγω ενός

διαλόγου στην ταινία Adipurush.

Μετά τις εξελίξεις στη χώρα, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν, ότι ο πρώην ράπερ και νυν δήμαρχος εκπροσωπούσε τη «φωνή μιας νέας γενιάς», προσθέτοντας ότι θα εργαζόταν για το «καλό της χώρας χωρίς προσωπικό συμφέρον». «Αγαπητέ Balen, η ώρα είναι τώρα… Σε παρακαλώ, κάνε ένα βήμα μπροστά και ανέλαβε την ηγεσία. Όλο το Νεπάλ είναι μαζί σου», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος γράφει ότι αν ο Balen γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, αυτό θα σηματοδοτήσει μια «γενεακή μετατόπιση».

Το μήνυμά του στους διαδηλωτές

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, ο Balen απηύθυνε έκκληση στους διαδηλωτές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, σημειώνοντας, ότι το αίτημά τους για παραίτηση του πρωθυπουργού KP Sharma Oli και άλλων υπουργών έχει ήδη ικανοποιηθεί.

Προειδοποίησε για περαιτέρω ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία, λέγοντας: «Η απώλεια του πλούτου της χώρας είναι, στην πραγματικότητα, απώλεια της δικής μας περιουσίας. Είναι πλέον απαραίτητο να ενεργήσουμε όλοι με αυτοσυγκράτηση». Για αρκετούς το πρόσωπο του Balen αποτελεί ένα «σύμβολο αλλαγής κατά της διαφθοράς».

Πως ξεκίνησαν όλα

Τις εβδομάδες πριν από τις βίαιες διαδηλώσεις της Τρίτης στο Νεπάλ, φωτογραφίες που φέρονται ότι αποτύπωναν την πολυτελή ζωή των παιδιών της πολιτικής ελίτ της χώρας διαδόθηκαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Συνοδεύονταν από το hashtag #nepokids, δηλώνοντας τους νέους που ωφελήθηκαν από τις οικογενειακές τους διασυνδέσεις. Δεν έχει διευκρινηστεί αν οι εικόνες ήταν πραγματικές ή κατασκευασμένες, ωστόσο εφεραν στην επιφάνεια τις ανισότητες και εξοργισαν ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Ακολούθησε η ανακοίνωση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πυροδότησε την κινητοποίηση χιλιάδων νέων.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων προκάλεσε τον θάνατο 19 ανθρώπων. Ο πρωθυπουργός και άλλα μέλη της κυβέρνησης παραιτήθηκαν και οι διαδηλωτές άρχισαν να καταστρέφουν κυβερνητικά κτήρια και σπίτια πολιτικών. Αυτή την στιγμή η ηρεμία έχει επιστρέψει καθώς έχει αναλάβει ο στρατός ενώ ο Πρόεδρος της χώρας αναζητά τον νέο Πρωθυπουργό.

Θα είναι ο Μπαλέν;