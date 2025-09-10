Μπορεί η μεταγραφική περίοδος να έχει κλείσει, ωστόσο πολλές ομάδες εξετάζουν από τώρα πιθανές κινήσεις για το χειμερινό «παράθυρο». Μία από αυτές είναι και η Γουλβς, η οποία αποτελεί τον μοναδικό σύλλογο της Premier League, που δεν έχει συγκεντρώσει ούτε έναν βαθμό σε τρεις αγωνιστικές.

Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα εξετάζει από νωρίς την ενίσχυσή της, με τη θέση του τερματοφύλακα να είναι μία από αυτές. Εκλεκτός για να υπερασπιστεί την εστία των «λύκων», μοιάζει να είναι ο Χρήστος Μανδάς. Ο Έλληνας πορτιέρο επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Λάτσιο τον περασμένο Μάρτιο, όμως μετά την επιστροφή του Μαουρίτσιο Σάρι, έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.

Η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» αναφέρει πως ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας, είναι πιθανό να γίνει κάτοικος Αγγλίας τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με τη Γουλβς να προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της Ρώμης.

Το νέο συμβόλαιο του Μανδά έχει διάρκεια έως το 2029, με τις απολαβές του να ανέρχονται στις 800 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Αγωνίστηκε 20 φορές τη σεζόν 2024-25 και κράτησε ανέπαφη την εστία του έξι φορές. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του «βήματα» από τον Ατρόμητο το 2017, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 τον αγόρασε ο ΟΦΗ. Έμεινε ένα χρόνο στον κρητικό σύλλογο και τον Σεπτέμβριο του 2023 η Λάτσιο πλήρωσε 1,3 εκατομμύρια ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Συνολικά με την ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας έχει αγωνιστεί σε 32 αναμετρήσεις, έχοντας δεχτεί 27 γκολ, ενώ έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του 12 φορές. Ο Μανδάς με τα χρώματα της Εθνικής έχει αγωνιστεί μόλις δύο φορές και 99′, σε φιλικούς αγώνες με τη Μάλτα και τη Σλοβακία, έχοντας δεχτεί ένα γκολ και κρατώντας το «μηδέν» ισάριθμες φορές.