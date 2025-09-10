Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τεκμήρια

Πόσο «κουρεύονται»

• Τι θα μας κοστίσει στο εξής το σπίτι, το ΙΧ ή ακόμα και το σκάφος αναψυχής

• Πόσο μειώνεται το εισόδημα που δικαιολογεί την κατοχή τους

• Πόσο θα μειωθεί ο φόρος που τα επιβαρύνει

• Χωρίς τεκμήριο τα τέκνα που εργάζονται

• Από πότε θα εφαρμοστεί το νέο καθεστώς και για ποια οικονομική χρήση

===========

Σεισμολόγοι

Γιατί δεν φοβούνται το άγνωστο ρήγμα

• Τι εξετάζουν μετά τον σεισμό 5,2R στα Νέα Στύρα

Βασίλης Καραστάθης

Τα επίκεντρα είναι το ένα δίπλα στο άλλο

Αθανάσιος Γκανάς

Τέτοιοι σεισμοί δεν είναι συχνοί

Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Οι μετασεισμοί θα δείξουν αν ήταν ο κύριος σεισμός

===========

Οταν οι μαθητές παίζουν με το κινητό

Είκοσι χαμένα λεπτά για κάθε σκρολάρισμα

Μόνο πέρυσι έγιναν 14.806 αποβολές από τις τάξεις

===========

Γαλλία

Ο κλήρος έπεσε στον Λεκορνί

• Τον υπουργό Αμυνας επέλεξε ο Μακρόν για να σώσει τη χώρα από το χάος

===========

Γ. Γεραπετρίτης

Οικονομικά συμφέροντα «κόβουν» το καλώδιο

• Τι κατήγγειλε ο υπoυργός Εξωτερικών

===========

Ακίνητα

Πώς να μη χάσετε την περιουσία σας λόγω… χρησικτησίας

===========

Υπόθεση Επστιν

Το σκίτσο που καίει τον Τραμπ

===========

Ισραήλ

Διεθνής κατακραυγή για το χτύπημα στο Κατάρ

===========

Δημοτικό Πειραιά

«Τζένη-Τζένη», «Ιβανόης» και ρεμπέτικο για παιδιά

===========

Γκάλοπ στην Αγγλία

61% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87

O Γιάννης και η φοβερή παρέα του στον δρόμο για την κορυφή

Με την Τουρκία του Αταμάν στον ημιτελικό

Η εγκλωβισμένη στο Νεπάλ Εύα Χαντάβα στα «ΝΕΑ»:

«Υπήρξαν στιγμές που το μόνο που είχα ήταν η προσευχή»