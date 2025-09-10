Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι, στον δήμο Αχαρνών, στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ανδριανού και Ιβίσκου, κατακαίγοντας απορρίμματα και ελαστικά.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνολικά, στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, αποτρέποντας τη διάδοση της πυρκαγιάς σε γειτονικές περιοχές.