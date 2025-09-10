Ανοίγει η δυνατότητα για νέες θέσεις εργασίας στους Παιδικούς Σταθμούς της χώρας, καθώς το ΑΣΕΠ ενέκρινε έξι προκηρύξεις για προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν παιδαγωγούς, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, μάγειρες και προσωπικό υποστήριξης σε δήμους όπως η Δυτική Μάνη, η Παιονία, η Μεσσήνη, η Ικαρία, το Κιλκίς και τα Κύθηρα, με προθεσμίες αιτήσεων που φτάνουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18–67 ετών, με δυνατότητα συμμετοχής έως 70 ετών εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο.

Παιδικοί Σταθμοί: Οι περιοχές και οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσλήψεις αφορούν τους παρακάτω δήμους και ειδικότητες:

Δυτικής Μάνης: ΔΕ Μάγειρες

Παιονίας: ΤΕ Παιδαγωγοί, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

Μεσσήνης: ΤΕ Παιδαγωγοί, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

Ικαρίας: ΔΕ Μάγειρες, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Κιλκίς: ΤΕ Παιδαγωγοί, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, ΥΕ Τραπεζοκόμοι, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Κυθήρων: ΔΕ Μάγειρες