Η Škoda αποκάλυψε το Vision O, το νέο της πρωτότυπο station wagon, σχεδιασμένο από μέσα προς τα έξω, με στόχο τον πελάτη και το ηλεκτρικό μέλλον της μάρκας. Το όχημα υιοθετεί τη φιλοσοφία σχεδίασης “Modern Solid” της Škoda.

Βασιζόμενη στην ισχυρή παράδοση των Combi—όπως τα Octavia και Superb Combi, που ηγούνται των ευρωπαϊκών πωλήσεων από το 2016—η Vision O ενσωματώνει δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης, υποβοήθηση με τεχνητή νοημοσύνη και φιλική στα υλικά βιωσιμότητα.Το Vision O φέρνει τη νέα μάσκα “Tech-loop” της Škoda και μινιμαλιστική αεροδυναμική για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αυτονομίας.

Προσφέρει άφθονο χώρο και άνεση, με πάνω από 650 λίτρα χωρητικότητα αποσκευών, νέο Horizon Display για όλους τους επιβάτες, τον ψηφιακό βοηθό Laura της Škoda και φωτισμό Bio-Adaptive που προσαρμόζεται στον φυσικό φωτισμό. Χαρακτηριστικά όπως φορητό ηχείο και ενσωματωμένο ψυγειάκι προσθέτουν πρακτικότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Škoda, Klaus Zellmer, δήλωσε ότι το Vision O κάνει κάθε ταξίδι εύκολο και απολαυστικό, προωθώντας τη βιωσιμότητα και τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid.Το όχημα χρησιμοποιεί κυκλικά, φυτικά υλικά, ακολουθεί διαδικασίες παραγωγής χωρίς απόβλητα και ενθαρρύνει την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Η Škoda τονίζει ότι το Vision O ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της μείωσης των εκπομπών CO₂ σε όλο τον κύκλο ζωής του—από την παραγωγή έως την ανακύκλωση στο τέλος ζωής.

Το Vision O βασίζεται σε μελλοντική πλατφόρμα του Ομίλου Volkswagen και προγραμματίζεται για παραγωγή αυτή την δεκαετία. Είναι ένα ισχυρό βήμα μπροστά για τη Škoda στον ηλεκτρικό χώρο, αναδεικνύοντας τη συνύπαρξη πρακτικότητας, ψηφιοποίησης και βιωσιμότητας.