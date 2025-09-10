Η Lexus παρουσίασε παγκοσμίως το νέο IS την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, με το μοντέλο να λανσάρεται σε διάφορες αγορές στις αρχές του 2026.

Από το 1999, η πρώτη γενιά IS εξέφραζε την αναζήτηση οδηγικής απόλαυσης ως ένα compact σπορ sedan με κίνηση πίσω. Σταδιακά, έγινε συνώνυμο της εμπειρίας οδήγησης που υπόσχεται η Lexus, κερδίζοντας αναγνώριση για τις δυναμικές επιδόσεις και τον τολμηρό σχεδιασμό της. Με περίπου 1,3 εκατ. πωλήσεις σε 40 χώρες, το IS έχει καθιερωθεί παγκοσμίως τα τελευταία 25 χρόνια. Η εξέλιξή του περιλάμβανε σκληρές δοκιμές στο τεχνικό κέντρο της Toyota στο Shimoyama και σε άλλες τοποθεσίες, ώστε να ενσωματώνει το λεγόμενο “Lexus Driving Signature”.

Η τελευταία έκδοση φέρνει δύο νέες παραλλαγές, τα IS 300h και IS 350. Με κεντρικό θέμα την «βελτίωση στην απόδοση και το design», το νέο IS δίνει έμφαση σε μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία και σε πιο σπορ αισθητική.

Στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, στόχος ήταν πιο άμεσο τιμόνι και μεγαλύτερη σταθερότητα. Το ηλεκτρικό τιμόνι με μεταβλητή κρεμαγιέρα μειώνει τις περιστροφές σε στροφές και διασταυρώσεις, ενώ το νέο σύστημα ανάρτησης AVS με ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες βελτιώνει τόσο την άνεση όσο και τη σταθερότητα.

Το εξωτερικό ξεχωρίζει με νέα μάσκα που τονίζει το χαμηλό κέντρο βάρους και το φαρδύ αμάξωμα, ενώ η έκδοση F SPORT αποκτά νέο αεροδυναμικό spoiler και ελαφριές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Διατίθεται σε οκτώ χρώματα, ανάμεσά τους το νέο Neutrino Gray, που δίνει την αίσθηση κίνησης.

Στο εσωτερικό, η προσοχή στράφηκε στη λειτουργικότητα. Η κεντρική οθόνη μεγάλωσε στις 12,3 ίντσες, ενώ και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει το ίδιο μέγεθος. Νέα διακοσμητικά από “Forged Bamboo” προσθέτουν μια ξεχωριστή υφή, ενώ η καινούρια απόχρωση “Prominence” φέρνει πιο σπορ και έντονη αίσθηση στην καμπίνα.

Το Lexus Safety System+ εμπλουτίστηκε με περισσότερες δυνατότητες, ενώ εισάγεται και το σύστημα Advanced Drive (Lexus Teammate), που υποστηρίζει αυτόματη οδήγηση σε συνθήκες κίνησης σε αυτοκινητόδρομο.

