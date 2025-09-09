Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του 15μηνου παιδιού αποδίδεται σε ασφυξία, ανατρέποντας όλα τα προηγούμενα πορίσματα που έκαναν λόγο για παθολογικά αίτια.

Η Μουρτζούκου, που ήδη βρίσκεται προφυλακισμένη έπειτα από την ομολογία της για τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, αρνείται την εμπλοκή της στον θάνατο του Παναγιωτάκη. Κρατά πάντως κλειστά τα χαρτιά της, αφήνοντας να εννοηθεί πως όταν κληθεί να καταθέσει θα υπάρξουν «εκπλήξεις» και πιθανόν νέοι κατηγορούμενοι.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων, σχολίασε σχετικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»: «Από την αρχή έλεγα ότι εγώ την πιστεύω την Ειρήνη. Σήμερα, όπως φαίνεται, έχει παραδεχτεί ουσιαστικά όλους τους θανάτους. Για τον Παναγιωτάκη είναι το μόνο σημείο όπου διαφωνεί, καθώς υποστηρίζει ότι δεν ήταν η ίδια η δράστις αλλά κάποιος άλλος. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχει ομολογήσει πέντε παιδοκτονίες».

Και πρόσθεσε: «Μας έλεγε τα πάντα. Αν ανατρέξουμε στις περιγραφές της, θα καταλάβουμε ακριβώς και τους μηχανισμούς θανάτου».