Τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα προβλέπει ότι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει πλήρως τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας του Π.Δ. 99/2017, μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για μία ακόμη σχολική χρονιά, εφόσον το εγκρίνει το οικείο δημοτικό συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυσχέρειας που εξακολουθεί να παρουσιάζεται σε δήμους της χώρας, ως προς τη συμμόρφωση με επιμέρους προδιαγραφές λειτουργίας και αδειοδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών τους, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 99/2017 (Α’ 141), περί του καθορισμού των προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίες των δήμων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα στους δήμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών τους, να επιτρέψουν, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού τους συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του, τη συνέχιση λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών για μία ακόμη σχολική χρονιά, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη ικανοποίηση των προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Η δυνατότητα αυτή, σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά στις προδιαγραφές πυρασφάλειας, οι οποίες οφείλουν να πληρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017».