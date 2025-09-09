Μεγάλη αναστάτωση υπήρξε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου στην Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, όταν ολόκληρο τμήμα της γυψοσανίδας από την οροφή κατέρρευσε με αποτέλεσμα να μείνουν οι σωληνώσεις γυμνές.

Σύμφωνα με το cretapost, η κατάρρευση της γυψοσανίδας οφείλεται σε αγωγό που έσπασε με ποσότητα νερού να πέφτει σε κρεβάτη ασθενή.

«Οι ασθενείς σε κατάσταση σοκ ξυπνάνε και πετάγονται από τα κρεβάτια τους, νομίζοντας ότι έγινε σεισμός. Ωστόσο, όπως γρήγορα αντιλήφθηκαν, ο αγωγός είχε σπάσει και είχε πέσει πάνω στο κρεβάτι όπου βρισκόταν ένα άνθρωπος. Ο ασθενής δυστυχώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και εντός των επόμενων ωρών θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία ώστε να φανεί η πλήρη εικόνα των τραυμάτων. Παράλληλα, όλος ο χώρος του θαλάμου όπου φιλοξενούνται έξι ασθενείς πλημμύρισε με εργαζόμενους, νοσηλευτές και γιατρούς να προχωρούν στην απομάκρυνση των υδάτων» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης, επισημαίνοντας πως πολλές φορές στο παρελθόν η διοίκηση του σωματείου είχε προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.