Στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου μεταφέρθηκε η 36χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με έναν 40χρονο από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Η άτυχη γυναίκα μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η αεροδιακομιδή της γυναίκας έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου, ενώ για τον 40χρονο πατέρα δύο παιδιών η κατάσταση παραμένει πολύ σοβαρή και ο ίδιος είναι διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος και παραμένει γρίφος το τι ακριβώς συνέβη στον μικρό, ασφυκτικό χώρο, που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, διερευνάται αν τα θύματα έκαναν ανεφοδιασμό στη γεννήτρια ή επιχειρήθηκε σύνδεση με τον πίνακα του ρεύματος.