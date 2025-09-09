Προφυλακιστέα κριθηκαν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέρφια για την υπόθεση των εκβιασμών και ειδικότερα της πώλησης έκτασης της Μονής Τζαγκαρόλων, στα Χανιά.

Σύμφωνα με τo neakriti, η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα κι ενώ στον χώρο έξω από την εισαγγελία ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Κατά το δημοσίευμα, τα δύο αδέλφια απολογήθηκαν για τις κατηγορίες που αφορούν σε εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, για παράβαση του νόμου που αφορά σε εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να είχαν καταπατήσει μέρος της ακίνητης περιουσίας της Αγίας Τριάδος, συνολικής έκτασης εκατό εβδομήντα πέντε στρεμμάτων.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το MEGA, τα δύο αδέλφια, που φέρονται ως πρωταγωνιστές του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για το δεύτερο κατηγορητήριο, που έχει να κάνει με την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τις μαραθώνιες απολογίες δεκάδων κατηγορουμένων για την υπόθεση, συνολικά 14 εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη δικογραφία.