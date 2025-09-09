Απολογούνται αυτήν την ώρα τα δύο αδέρφια που φέρονται ως οι εγκέφαλοι της μαφίας των Χανίων.

Όπως μετέδωσςε το MEGA, τα δύο αδέλφια, που φέρονται ως πρωταγωνιστές του μαφιόζικου κυκλώματος στην Κρήτη, οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για το δεύτερο κατηγορητήριο, που έχει να κάνει με την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από τις μαραθώνιες απολογίες δεκάδων κατηγορουμένων για την υπόθεση, συνολικά 14 εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την πρώτη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους.