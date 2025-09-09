Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες στα ηπειρωτικά να φθάνουν τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά τους 28 με 30 και στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5, από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33°C, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια και ανατολικά.

Θεσσαλονίκη

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30°C.

Μακεδονία – Θράκη

Αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33°C, στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33°C, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές το μεσημέρι-απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33°C, στις Σποράδες έως 28°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29°C, στη νότια Κρήτη έως 32°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32°C, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες