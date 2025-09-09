Στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης τροχονομικών παραβάσεων, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2025. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σύφωνα με την ΕΡΤ.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και η καταπολέμηση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά 92 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), όπως η μη χρήση προστατευτικής ζώνης, η μη χρήση κράνους, η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η έλλειψη ΚΤΕΟ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ακινητοποίηση 16 οχημάτων, ενώ αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι έλεγχοι για την καταπολέμηση των τροχονομικών παραβάσεων στη Δυτική Αττική θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.