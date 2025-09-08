Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκόρεν στην περιοχή Μπαλκόβα της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ένα 16χρονο αγόρι με ένα κυνηγετικό όπλο. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και εφάρμοσε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. 

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Μουχσίν Αϊντεμίρ και ο Αστυνομικός Χασάν Ακίν σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ενώ ο Αστυνομικός Ομέρ Αμίλα τραυματίστηκε σοβαρά.

Πηγή: Sabah, CNN Turk

