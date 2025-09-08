Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε ένοπλη επίθεση στο αστυνομικό τμήμα Σαλίχ Ισγκόρεν στην περιοχή Μπαλκόβα της Σμύρνης, στην Τουρκία.

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ένα 16χρονο αγόρι με ένα κυνηγετικό όπλο. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη και εφάρμοσε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Μουχσίν Αϊντεμίρ και ο Αστυνομικός Χασάν Ακίν σκοτώθηκαν στο περιστατικό, ενώ ο Αστυνομικός Ομέρ Αμίλα τραυματίστηκε σοβαρά.

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı iddia ediliyor. Allah belanızı versin!! pic.twitter.com/ZHkAuxWHGq — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 8, 2025

#SONDAKİKA | İzmir Balçova’da polis karakoluna saldıran kişiye ait ait olduğu aktarılan ilk görüntüler. https://t.co/T3cEzWXd6R pic.twitter.com/ZlPpkSBcAx — BPT (@bpthaber) September 8, 2025

Πηγή: Sabah, CNN Turk