Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή πολιτική επίθεση κατά του πρωθυπουργού, με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου –σύμφωνα με την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης– αρνήθηκε πως γνωρίζει οποιαδήποτε ευθύνη της κυβέρνησης σχετικά με τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για τον ΦΠΑ.

«Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, λίγες μόνο ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Wopke Hoekstra, απάντησε σε ερώτηση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της διαδικασίας παράβασης.

Χρονολόγιο των εξελίξεων:

31 Ιανουαρίου 2025 : Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση για τη μη μεταφορά των οδηγιών.

16 Ιουλίου 2025 : Ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ κατέθεσε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

17 Ιουλίου 2025 : Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην ελληνική κυβέρνηση, περνώντας στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

5 Σεπτεμβρίου 2025: Ο Επίτροπος Hoekstra κοινοποίησε επίσημα την απάντησή του προς τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην απάντησή του, ο Επίτροπος τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει τις οδηγίες εντός της προθεσμίας (31 Δεκεμβρίου 2024), γεγονός που έχει οδηγήσει στην έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει. Η χώρα έχει πλέον διορία δύο μηνών για να απαντήσει, διαφορετικά η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ, με ενδεχόμενο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Οι δύο κρίσιμες Οδηγίες:

Οδηγία 2020/285: Παρέχει δυνατότητες απλοποίησης και απαλλαγής από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 85.000 ευρώ. Οδηγία 2022/542: Δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα εφαρμογής ιδιαίτερα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, ακόμα και κάτω του 5%, σε βασικά είδη όπως τρόφιμα, φάρμακα, κοινωνική στέγαση και μεταφορές. Επιπλέον, επιτρέπει μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοια μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας, η ελληνική κυβέρνηση δεν δείχνει καμία πολιτική βούληση να τα εφαρμόσει. Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στην ανακούφιση των πολιτών, των μικρών επιχειρήσεων και των νησιωτικών περιοχών.

«Ο πυρήνας του προβλήματος είναι ότι η ΝΔ δεν επιθυμεί να εφαρμόσει μειωμένους ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και να στηρίξει μικρές επιχειρήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ειρωνική κατακλείδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κλείνει σκωπτικά:

«Και ας λέει ότι “δεν γνωρίζει το θέμα”…», παραθέτοντας και ολόκληρη την επίσημη απάντηση του Επιτρόπου Hoekstra για όσους… δεν γνωρίζουν.