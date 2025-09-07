Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για «παράλληλο σύμπαν» και επικοινωνιακή διαχείριση της κυβερνητικής φθοράς.

Σε ανακοίνωσή του, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποκομμένος από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, επιλέγοντας να αγνοήσει τα φαινόμενα ακρίβειας, αισχροκέρδειας και θεσμικής παρακμής.

Όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πίσω από το αφήγημα της «σταθερότητας» και της αισιοδοξίας, κρύβεται μια κυβέρνηση που βυθίζεται σε σκάνδαλα και θεσμικό εκτροχιασμό, ενώ η κοινωνία βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση από την ακρίβεια και τη φορολογική επιβάρυνση.

Κριτική στις φοροελαφρύνσεις και την ακρίβεια

Ο κ. Καλαματιανός κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων εξήγγειλε «περιορισμένες φοροαπαλλαγές», τη στιγμή που, όπως αναφέρει, η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει υπερπλεόνασμα 6,5 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο μέσω έμμεσων φόρων, αρνούμενη να μειώσει τον ΦΠΑ, παρά τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους πολίτες, ούτε αντιμετωπίζουν τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Αντίθετα, όπως τονίζεται, «τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ κοστίζουν σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση με το 2019» και οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, καθώς η κυβέρνηση αποφεύγει να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Καταρρέον ΕΣΥ και σκάνδαλα χωρίς συνέπειες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο –όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση– καταρρέει από τις ελλείψεις προσωπικού, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «βελτιώσεων».

Παράλληλα, γίνεται λόγος για «κυνική ομολογία ενοχής» από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς ωστόσο καμία πραγματική ανάληψη ευθύνης ή παραιτήσεις. «Τα ίδια έγιναν και με τα Τέμπη», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες «δεν ξεχνούν».

Σφοδρή κριτική για τον πρωτογενή τομέα και τα έργα υποδομής

Ο Δ. Καλαματιανός ασκεί έντονη κριτική και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας ότι οι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις.

Αναφορικά με τα έργα υποδομής, γίνεται λόγος για καθυστερήσεις και υπερκοστολογήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο Πάτρα-Πύργος, το οποίο –όπως επισημαίνεται– παραμένει ημιτελές και επιβαρύνει τους πολίτες με επιπλέον διόδια και κόστος.

«Εργασιακή εξουθένωση» και υποβάθμιση της εκπαίδευσης

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την υπεράσπιση από τον Πρωθυπουργό του 13ωρου εργασίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «κανονικοποίηση της εξουθένωσης» και ως μία πολιτική που καταργεί τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη αντίθεση στις αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να μετατρέψει το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο και να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών πανεπιστημίων, καταργώντας ουσιαστικά το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

«Η πολιτική αλλαγή είναι επείγουσα»

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταλήγει πως η μόνη διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση είναι η πολιτική αλλαγή, με διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και σαφές προοδευτικό σχέδιο. «Η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς αναγκαία. Είναι επείγουσα. Και θα έρθει», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.