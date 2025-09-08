Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό άσκησε ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τις οικονομικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης γύρω από τον «κόφτη δαπανών».

Ο κ. Παππάς, σε δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, έκανε λόγο για «σκόπιμη διαστρέβλωση» της πραγματικότητας και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τα ψέματα για τα μέτρα στήριξης και τους δήθεν περιορισμούς στις κρατικές δαπάνες. «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στη ΔΕΘ μια σκληρή ιδεολογική μάχη. Με την οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών επιβεβαίωσε ότι για να δει ο χαμηλόμισθος ένα 20άρικο παραπάνω, πρέπει να κερδίσει 4.000 ευρώ τον μήνα όποιος βγάζει σχεδόν ένα εκατομμύριο τον χρόνο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως αρνείται να οικοδομήσει ένα κράτος πρόνοιας, αρνούμενος παρεμβάσεις όπως η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, η 13η σύνταξη, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και φάρμακα – επιλογή που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι η χώρα κινδυνεύει με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αθέτηση των σχετικών οδηγιών.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «επικαλείται διαρκώς και στρεβλά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και τον “κόφτη δαπανών”», παρουσιάζοντας ψευδώς, όπως λέει, ότι το περιθώριο δαπανών δεν μπορεί να υπερβεί τα 3,6 δισ. ευρώ. Όπως τονίζει, στην πραγματικότητα, οι δαπάνες καθορίζονται από τα συνολικά έσοδα σε σχέση με το ΑΕΠ, καθώς και από την αύξηση των διακριτών φορολογικών εσόδων.

«Όσο διευρύνεται η φορολογική βάση με δίκαιη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των υπερκερδών, τόσο μεγαλώνει και ο χώρος για κοινωνική στήριξη», επισημαίνει, παραπέμποντας στα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν επιλέξει ανάλογες πολιτικές στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού κανόνα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενδεχόμενο αύξησης των εσόδων από φορολόγηση υπερκερδών κατά 1% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάτι τέτοιο –σε συνδυασμό με ισόποσες δαπάνες– θα δημιουργούσε άμεσα δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες κοινωνικές παρεμβάσεις.

«Αντί γι’ αυτό, σήμερα υπάρχει δυνατότητα για 3,6 δισ. δαπάνες, όπως παραδέχθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θ. Πετραλιάς, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησής μας. Και στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόλις 1,6 δισ. ευρώ», αναφέρει. Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς ρίχνει το γάντι στον πρωθυπουργό, καλώντας τον να τοποθετηθεί ευθέως για τα πραγματικά δημοσιονομικά περιθώρια: «Τι θα πει, λοιπόν, για τα πραγματικά περιθώρια δαπανών ο κ. Μητσοτάκης; Θα κάνει πάλι τον “ανήξερο”; Η συζήτηση τώρα ανοίγει».