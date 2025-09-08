Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στις 12:30 με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, έδρα της ελληνικής κυβέρνησης.
Μετωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον για επικοινωνιακές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, αποκομμένες από την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα
«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο ‘Ριζοσπάστης‘, προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας», δήλωσε το ΚΚΕ σε σχόλιο του για την ΔΕΘ και τισ εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Όμως, […]
“Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της. Σε κάθε του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό”, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωση του για τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ. Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει: […]
«Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη "σωστή" κυβέρνηση», αναφέρει ο Τσουκαλάς.