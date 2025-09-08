Το Hyundai Kona θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σχεδιαστικά και εμπορικά προτάσεις της μάρκας. Τώρα, η επόμενη γενιά του Tucson φαίνεται πως θα ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το νέο Tucson θα υιοθετήσει μια πιο σύγχρονη εμπρόσθια όψη με χαμηλή, φαρδιά μάσκα, λεπτότερα φωτιστικά σώματα και πιο «τετραγωνισμένες» γραμμές.

Στο εσωτερικό αναμένεται βελτιωμένο σύστημα πολυμέσων, με αβεβαιότητα ως προς το αν θα διατηρηθεί η διάταξη με δύο οθόνες. Πιθανότατα θα παραμείνουν τα φυσικά κουμπιά, που θεωρούνται πλεονέκτημα των Hyundai σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχες αλλαγές αναμένονται αργότερα και στο Santa Cruz, καθώς μοιράζεται πλατφόρμα και κοινά στοιχεία με το Tucson.

Η Hyundai ενδέχεται να μειώσει ή και να καταργήσει τις αμιγώς βενζινοκίνητες εκδόσεις, δίνοντας έμφαση στα υβριδικά και plug-in hybrid σύνολα. Σήμερα, το plug-in hybrid αποδίδει 231 ίππους και 367 Nm ροπής, ενώ προσφέρει και ικανοποιητική ηλεκτρική αυτονομία. Η τετρακίνηση θα συνεχίσει να υπάρχει στη γκάμα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα προσφέρεται σε όλες τις εκδόσεις.

Η νέα γενιά του Tucson αναμένεται ακριβότερη. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνηθίζουν να αυξάνουν τις τιμές με την είσοδο ενός νέου μοντέλου, ώστε να καλύψουν τα κόστη εξέλιξης. Σήμερα, η τιμή του Tucson Hybrid ξεκινά από περίπου 33.200 ευρώ, ενώ το Plug-in Hybrid φτάνει τις 38.600 ευρώ. Αν καταργηθούν οι βενζινοκίνητες εκδόσεις, το κόστος ενδέχεται να ανέβει ακόμη περισσότερο στη νέα γενιά.