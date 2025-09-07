Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση, με την αστυνομία να προχωρά σε 890 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, 857 συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 για διάφορα αδικήματα, ενώ άλλα 33 άτομα κρατήθηκαν για διαφορετικές παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 17 συλληφθέντες κατηγορούνται για επίθεση σε αστυνομικούς.

Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, Κλερ Σμαρτ, που ηγήθηκε της επιχείρησης, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για τον «επαγγελματισμό και την ακούραστη δουλειά τους παρά το επίπεδο κακοποίησης που αντιμετώπισαν».

«Η βία που αντιμετωπίσαμε ήταν συντονισμένη και εκτελέστηκε από ομάδα ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητά τους, με πρόθεση να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα επεισόδια. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών», δήλωσε η Κλερ Σμαρτ.

Επίσης, τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στη συγκεκριμένη διαδήλωση και στην πορεία της Palestine Coalition, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20.000 άτομα και πραγματοποιήθηκε ειρηνικά: «Μπορείς να εκφράσεις την υποστήριξή σου σε μια υπόθεση χωρίς να παραβιάζεις τον Νόμο περί Τρομοκρατίας ή να καταφεύγεις στη βία και την αταξία – και χιλιάδες άνθρωποι το κάνουν αυτό κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο».

«Έχουμε καθήκον να επιβάλουμε τον νόμο χωρίς φόβο ή εύνοια. Αν δηλώνεις δημόσια ότι προτίθεσαι να διαπράξεις έγκλημα, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ανταποκριθούμε αναλόγως», κατέληξε.

Τρομοκρατική οργάνωση η Palestine Action

Η Palestine Action χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική οργάνωση βάσει της βρετανικής αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας τον Ιούλιο, έπειτα από εισβολή μελών της σε στρατιωτική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας και πρόκληση ζημιών σε στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η οργάνωση κατηγορεί την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ για συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου που -όπως υποστηρίζει- διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Έκτοτε, εκατοντάδες υποστηρικτές της έχουν συλληφθεί, μεταξύ αυτών ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, βετεράνοι, κληρικοί και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης ως δυσανάλογη και υποστηρίζουν ότι περιορίζει την ελευθερία έκφρασης ειρηνικών διαδηλωτών.