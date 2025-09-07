Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:45 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (08/09, 21:45).
Ομάδα
Eurobasket 2025: Η ώρα της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ – Πού θα δείτε τον αγώνα
Μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Ισπανία (90-86) που χάρισε την πρωτιά στον όμιλο για τη χώρα μας, η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται απόψε στις 21:45 στη μάχη των νοκ άουτ αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ. Να σημειωθεί, ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το αποψινό παιχνίδι. Σε περίπτωση πρόκρισης στα […]
Ομάδα
Τα σημάδια που δείχνουν μετάλλιο
Γεγονότα που φέρνουν στη μνήμη το 2005 και το 2009, δείχνουν το δρόμο για την επιστροφή στο βάθρο
Ομάδα
Λίγα εισιτήρια έμειναν για το Ελλάδα- Δανία
Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.
Ομάδα
Σπανούλης ενόψει Ισραήλ: «Να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και να κάνουμε το παιχνίδι μας»
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το παιχνίδι με το Ισραήλ στη φάση των «16» του Eurobasket 2025.