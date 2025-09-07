Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων στην Αθήνα αποτελεί η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2029, προσφέροντας στους πολίτες ακόμη περισσότερες επιλογές μεταφοράς στον αστικό ιστό. Τα έργα εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς και, εκτός απρόβλεπτων κατασκευαστικών εμποδίων, θα παραδοθούν σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Ένα από τα βασικά εργαλεία των έργων, ο μετροπόντικας (TBM) «Νίκη», έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Άλσος Βείκου, έχοντας ήδη διανύσει πάνω από 1.900 μέτρα έτοιμης σήραγγας και προσεγγίζοντας τον Σταθμό Ελικώνος. Μετά τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης, θα συνεχίσει προς τον Σταθμό Κυψέλης και κατόπιν θα διασχίσει σημαντικούς σταθμούς όπως Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, ολοκληρώνοντας την πορεία του έως το τέλος του 2026 στο ειδικό φρέαρ Ευαγγελισμός.

Παράλληλα, ο δεύτερος μετροπόντικας (TBM) «Αθηνά» προχωρά από το Φρέαρ Κατεχάκη, έχοντας περάσει τον Σταθμό Πανεπιστημιούπολη και πλησιάζει τον Σταθμό Καισαριανή με 3.700 μέτρα σήραγγας. Η δική του διαδρομή προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 ή αρχές 2026, καταλήγοντας επίσης στο φρέαρ Ευαγγελισμός.

Προκλήσεις & Αρχαιολογικά Ευρήματα

Καθώς οι μετροπόντικες διέρχονται υπογείως από τη διαδρομή, οι εργασίες σε σταθμούς όπως της Πανεπιστημιούπολης συνοδεύονται από αρχαιολογικές έρευνες, καθώς εντοπίστηκε αρχαία οδός. Στον σταθμό Γουδή, παρά την ολοκλήρωση των ανασκαφών, βρέθηκε αγωγός της ΕΥΔΑΠ που απαιτεί περαιτέρω μελέτη, ενώ στον σταθμό Ευαγγελισμός συνεχίζεται η γνωστή «προσφυγή για το πάρκο Ριζάρη» και καταγράφεται η αντίθεση του Δήμου Αθηναίων.

Η κατασκευή στους σταθμούς Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνας, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Καισαριανή και Ιλίσια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους σταθμούς Εξάρχεια και Ζωγράφου να έχουν πρόσφατα παραδοθεί στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον

Εκτός από τη Γραμμή 4, σε εξέλιξη βρίσκεται και η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον, συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων σταθμών: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος, καθώς και την αναβάθμιση του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα. Η έναρξη κατασκευών τοποθετείται για το 2027, με χρόνο ολοκλήρωσης τα 5 έτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία νέου σταθμού μετεπιβίβασης στη Παλατιανή με υπόγειο χώρο στάθμευσης για 150 οχήματα, ο οποίος θα συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Προβλέπεται, επίσης, η αναβάθμιση ή αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) συστημάτων στις γραμμές 2 και 3, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια χωρίς διακοπή υπηρεσιών του μετρό.

Το τμήμα αυτό της επέκτασης εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 67.000 επιβάτες καθημερινά, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής που θα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από σταθμό υπολογίζονται σε 42.000, με εξυπηρετούμενες θέσεις εργασίας περίπου 5.000.

Γραμμή 4 – Οι Μελλοντικές Επεκτάσεις

Το έργο της Γραμμής 4 δεν περιορίζεται στο αρχικό τμήμα «Άλσος Βεΐκου-Γουδή». Προβλέπονται επεκτάσεις που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της πρωτεύουσας. Έχει δοθεί προτεραιότητα στη κατασκευή του τμήματος «Γουδή-Λυκόβρυση», το οποίο θα περιλαμβάνει τους σταθμούς Γουδή, Κατεχάκη, Φάρος, Φιλοθέη, Σιδερά, Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισος, ΟΤΕ, Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση.

Η διαδρομή αυτή θα διέρχεται από τη Λεωφόρο Κηφισίας, μία από τις πιο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά αρτηρίες της Αθήνας, διευκολύνοντας πρόσβαση στα βόρεια προάστια και στους μεγάλους εμπορικούς και επιχειρηματικούς κόμβους της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του ΟΑΚΑ και της Εθνικής Οδού.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης, η Γραμμή 4 (σχήματος «U») θα έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ., 35 σταθμούς και θα αποτελείται από πέντε διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (12,8 χλμ., 15 σταθμοί)

Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (9,6 χλμ., 8 σταθμοί)

Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (4,1 χλμ., 3 σταθμοί)

Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (7,5 χλμ., 6 σταθμοί)

Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (4,4 χλμ., 3 σταθμοί)

Μελλοντικά Σχέδια Επέκτασης στην Αττική

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ανάπτυξης του μετρό της Αθήνας βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, με τον ΟΑΣΑ να εκπονεί ολοκληρωμένες συγκοινωνιακές μελέτες. Σε προκαταρκτικό στάδιο έχει εξεταστεί η επέκταση της Γραμμής 2 προς Γλυφάδα και της γραμμής προς Καλλιθέα, ενισχύοντας τη διασύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με το δίκτυο του μετρό.

Για τη Γραμμή 4 προγραμματίζεται επέκταση δυτικά προς Αγίους Αναργύρους και Πετρούπολη, ενώ προβλέπεται και βόρεια διαδρομή προς Μαρούσι, Πεύκη, Λυκόβρυση και Εθνική Οδό. Παράλληλα, διερευνάται η υπόγεια συνέχιση της Γραμμής 1 βόρεια από το σταθμό Κηφισιά έως τη Νέα Ερυθραία και το κόμβο Βαρυμπόμπης στην Εθνική Οδό.

Η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να ενισχύσει τη συγκοινωνιακή υποδομή της Αττικής, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργώντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των αστικών περιοχών.