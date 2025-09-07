Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, σε δασική περιοχή στα Λευκόγεια Δράμας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νότια του οικισμού Λευκόγεια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προς το παρόν δεν υπάρχει απειλή για κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα από την 7η και την 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.