Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης, έπειτα από το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία, μετά από τους απαραίτητους ελέγχους και τις διαδικασίες αποκατάστασης, το δίκτυο του μετρό λειτουργεί πλέον κανονικά, ενώ τα δρομολόγια εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία «ζητά συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί για την κατανόηση». Η ομαλή επαναλειτουργία ενισχύει την εξυπηρέτηση των πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο για τις μετακινήσεις τους στην πόλη.