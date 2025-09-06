Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει στους φαρμακοποιούς της πολιτείας να χορηγούν εμβόλια κατά της COVID-19 σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβολιαστεί. Πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια Δημοκρατικού κυβερνήτη να αντιδράσει στους νέους περιορισμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τους εμβολιασμούς.

Το διάταγμα, που υπεγράφη κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε δημοτικό σχολείο, τίθεται σε ισχύ για 30 ημέρες, ωστόσο η κυβερνήτρια δήλωσε ότι θα το παρατείνει, εάν χρειαστεί, έως ότου η πολιτειακή Βουλή συνεδριάσει τον Ιανουάριο για να εξετάσει πιο μόνιμη λύση. «Αν θέλετε το παιδί σας να κάνει το εμβόλιο COVID, αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να καλύπτεται από την ασφάλεια», δήλωσε η Χόκουλ. «Ακραίες εποχές απαιτούν ακραία μέτρα».

Μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό σκεπτικιστή των εμβολίων, η FDA ενέκρινε τις νέες εκδόσεις του εμβολίου COVID μόνο για άτομα άνω των 65 ετών ή με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα — περιορισμός που έρχεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου τα εμβόλια ήταν διαθέσιμα για όλους. Εκπρόσωπος της CVS Health, η οποία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες φαρμακείων στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «θα διασφαλίσει τη διάθεση των εμβολίων COVID-19 το συντομότερο δυνατό σε όλα τα φαρμακεία CVS στη Νέα Υόρκη» σύμφωνα με το διάταγμα της Χόκουλ.

Ο Κένεντι, που ανέλαβε τη θέση νωρίτερα φέτος, έχει διατυπώσει ανυπόστατους και αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς για τα εμβόλια, παρά το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα τα πιστώνει με τη σωτηρία δεκάδων εκατομμυρίων ζωών παγκοσμίως. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Infectious Diseases εκτιμά ότι τα εμβόλια COVID-19 έσωσαν 14,4 εκατομμύρια ζωές κατά τον πρώτο χρόνο χρήσης τους.

Ο νέος υπουργός Υγείας έχει απομακρύνει έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και πίεσε την παραίτηση της διευθύντριας του οργανισμού, μετά την αντίστασή της στις αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού. Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, μέσω εκπροσώπου, χαρακτήρισε το διάταγμα της Χόκουλ «παραπλανητικό και λανθασμένο». «Το HHS δεν περιορίζει την πρόσβαση — το εμβόλιο COVID-19 παραμένει διαθέσιμο σε όποιον το επιλέξει σε συνεργασία με τον γιατρό του», αναφέρεται στη δήλωση.

Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον, τρεις ακόμη πολιτείες υπό Δημοκρατική διακυβέρνηση, ανακοίνωσαν τη δημιουργία της «Συμμαχίας Υγείας της Δυτικής Ακτής» για να αξιολογούν ανεξάρτητα τα επιστημονικά δεδομένα και να εκδίδουν δικές τους συστάσεις για τα εμβόλια, καθώς θεωρούν το CDC πλέον αναξιόπιστο υπό την ηγεσία Κένεντι. Την Πέμπτη, και η Χαβάη ανακοίνωσε την ένταξή της στη συμμαχία.

Η κυβερνήτρια της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, απαίτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες της πολιτείας να καλύπτουν όλα τα εμβόλια που εγκρίνονται από το τοπικό Υπουργείο Υγείας, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του CDC. Την ίδια στιγμή, ο γενικός χειρουργός της Φλόριντα ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση όλων των υποχρεωτικών εμβολιασμών, ακόμη και για τα σχολεία, απόφαση την οποία στήριξε και ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις.

