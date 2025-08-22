Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️ Update -Live stream multiple fatalities and over 30 injured after a tour bus crashed and rolled over on I-90 West in Penbroke, New York. 6 Mercy Flights flew patients to the Buffalo Hospital they are still working removing some trapped patients. This is a… pic.twitter.com/YXpv7AKcBP — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 22, 2025

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

NY tour bus crashes, leaving several dead and injured on trip back from Niagara Falls https://t.co/hw9M61TfeL pic.twitter.com/z97tSE9JRQ — New York Post (@nypost) August 22, 2025

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.