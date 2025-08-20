Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι της Δευτέρας σε τροχαίο δυστύχημα λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ, προκαλώντας φωτιά.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τη φρίκη του περιστατικού: «Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα λάστιχα των οχημάτων άρχισαν να σκάνε, και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου η φωτιά επεκτάθηκε στα ΙΧ, προκαλώντας συνεχείς εκρήξεις: «Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή».

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον Βούλγαρο οδηγό

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετέβη σήμερα το μεσημέρι 19 Αυγούστου ο εισαγγελέας, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίες στον Βούλγαρο οδηγό του ημιφορτηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, αλλά φρουρούμενος. Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, για να καταθέσει σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος.