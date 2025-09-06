Η αναζήτηση σκηνοθέτη για το θρίλερ του Netflix «Fast and Loose», με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ (Will Smith), φτάνει στο τέλος της.

Ο Τζον Σουάμπ (John Swab) φέρεται να ανέλαβε το τιμόνι της ταινίας, σύμφωνα με το Deadline. Ο σκηνοθέτης του «King Ivory» κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των στελεχών του στούντιο όσο και του ίδιου του σταρ, μετά την αποχώρηση του Μάικλ Μπέι (Michael Bay) λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων τον Αύγουστο, λόγω «δημιουργικών διαφορών».

Επιπλέον, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), ο παραγωγός της επιτυχημένης σειράς ταινιών «Bad Boys», θα συνεργαστεί ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό καθώς εντάσσεται στο πρότζεκτ. Η επιλογή του Σουάμπ έγινε υπό πίεση χρόνου, καθώς το Netflix έπρεπε να τηρήσει το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της παραγωγής λόγω του πολυάσχολου προγράμματος του Σμιθ.

Η ταινία ακολουθεί «έναν άντρα που ξυπνάει στην Τιχουάνα έχοντας χάσει την μνήμη του. Καθώς προσπαθεί να ανασυνθέσει το παρελθόν του, μαθαίνει ότι ζούσε διπλή ζωή ως μυστικός πράκτορας της CIA και ως αρχηγός συμμορίας. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζο και Έριχ Χόμπερ (Jon & Erich Hoeber), Ντέιβιντ Κάλαχαμ (David Callaham) και Έρικ Πίρσον (Eric Pearson).

Ο Σμιθ θα βρίσκεται και στην παραγωγή για λογαριασμό της Westbrook Studios μαζί με τον Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch) και τη σύζυγό του, Κέλι ΜακKόρμικ (Kelly McCormick) για την 87North. Τα γυρίσματα της ταινίας «Fast and Loose», έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.