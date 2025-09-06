Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τη δράση άγνωστου άνδρα, που μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, φέρεται να προχώρησε σε δύο διαδοχικές επιθέσεις σε γυναίκες στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στις 05:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην Ακτή Μιαούλη, άγνωστος άνδρας που κινείτο με δίκυκλο προσέγγισε ημεδαπή και της άρπαξε την τσάντα της, πριν τραπεί σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα, γύρω στις 06:05, κοντά στο σταθμό Μετρό «Μανιάτικα», σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο δράστης προσέγγισε αλλοδαπή γυναίκα και της απέσπασε τσάντα που περιείχε προσωπικά έγγραφα, κάρτες και χρήματα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο και έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.