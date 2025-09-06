Σε μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση καλεί η Μαρία Καρυστιανού το Σάββατο (06/09) στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την υπόθεση των Τεμπών, την ημέρα που ο πρωθυπουργός θα προβεί σε ανακοινώσεις στη ΔΕΘ.

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η κ. Καρυστιανού καταγγέλλει ότι η ανάκριση ολοκληρώθηκε χωρίς να δοθούν απαντήσεις για κρίσιμα ζητήματα, τονίζοντας πως «έκλεισε η δικογραφία χωρίς την αλήθεια που δικαιούνται τα θύματα και οι οικογένειες τους».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει στην ανάρτησή της ότι «τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής και της Δημοκρατίας» και καλεί τους πολίτες να διεκδικήσουν δικαιοσύνη.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, στο Σύνταγμα.