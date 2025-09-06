Η Athens Flying Week 2025 άνοιξε σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τις «πύλες» της στην αεροπορική βάση Τανάγρας.

Ο σμηναγός Δημήτρης Γκρορίδης, Safety Observer της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς», μιλώντας για το Athens Flying Week στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι είναι «η μεγαλύτερη αεροπορική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, που προσελκύει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο».

Χαρακτήρισε το show «εντυπωσιακό» ενώ επισήμανε ότι σκοπός του είναι «να προωθήσει το αεροπορικό ιδεώδες και την αεροπορική ιδέα». «Στην ουσία», ανέφερε, «αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Πολεμική μας Αεροπορία και το ευρύ κοινό».

«Ο κόσμος», συνέχισε, «θα έχει τη δυνατότητα να μας γνωρίσει από κοντά, να δει το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και να θαυμάσει από κοντά τα πτητικά μας μέσα με τις μεγάλες δυνατότητές τους».

Ειδικότερα, για τους μικρούς φίλους που θα επισκεφθούν το show, υπογράμμισε ότι «εάν το έχουν σαν όνειρο να μπουν στους κλάδους της Αεροπορίας», η παρουσία τους στην Athens Flying Week θα τους ωθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι για πρώτη φορά η ομάδα «Ζευς» θα συμμετέχει στο show «με τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη F-16 Block 30» ενώ υποσχέθηκε ότι «όσοι βρεθούν το Σάββατο και την Κυριακή στην αεροπορική βάση της Τανάγρας θα δουν από κοντά τις δυνατότητες αεροσκάφους» σε ρόλο «Ζευς».

Από την πλευρά του, ο υποσμηναγός Αναστάσιος Θεμελής, χειριστής στα αεροπλάνα Rafale στην 332 Μοίρα, είπε ότι αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή που το show φιλοξενείται για ακόμη μια χρονιά στην Τανάγρα (από όπου επιχειρούν τα Rafale)» ενώ χαρακτήρισε το Athens Flying Week «θεσμό που ανοίγει στον κόσμο τις πόρτες της αεροπορίας».

«Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε τους μικρούς μας φίλους» είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι σημαντικό για μας να έρχεται ο κόσμος, να μας ρωτάει και να βλέπει τα αεροσκάφη μας. Όταν κοιτούν στον ουρανό για να δουν τα αεροπλάνα μας είναι για εμάς ένα συναίσθημα πολύ έντονο» υπογράμμισε.

«Η Πολεμική Αεροπορία θέλει τον κόσμο κοντά της. Για αυτόν είμαστε εδώ, για τον ελληνικό λαό» πρόσθεσε.

Ειδικότερα, για τα Rafale ξεκαθάρισε ότι η εκπαίδευση «είναι ολοκληρωμένη» ενώ το αεροσκάφος έχει «ενταχθεί πλήρως στην Πολεμική Αεροπορία» πραγματοποιώντας «όλο το εύρος των αποστολών και όλο το εύρος των πτήσεων».

«Είναι», είπε χαρακτηριστικά, «ένα φανταστικό αεροπλάνο με πάρα πολλές δυνατότητες, πολύ φιλικό προς το χρήστη και δίνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής με το βέλτιστο τρόπο».

Ο υπολοχαγός της Αεροπορίας Στρατού Θεοδόσιος Μακρόπουλος, χειριστής του επιθετικού ελικοπτέρου Apache, ανέφερε ότι συμμετείχε και πέρυσι στο show ενώ φέτος ο ρόλος του θα είναι εκείνος του «διαγγελέα» με στόχο «να φέρει το κοινό σε επαφή με το πτητικό μέσο ώστε να καταλάβει τις δυνατότητές του και να δει την επίδειξη με άλλο μάτι».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο φετινό show «πέρα από τη demo επίδειξη ελικοπτέρων» το κοινό θα δει και «μια συνεργασία με την Μοίρα Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων και τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων».

Ο σμηναγός Βασίλειος Ντιντής, μέλος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Δαίδαλος» με έδρα στην Καλαμάτα στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος τόνισε ότι αποστολή της ομάδας του είναι «η εκπαίδευση των νέων Ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας» καθώς και η «προβολή της Πολεμικής Αεροπορίας, του έργου της και η προσέγγιση νέων ανθρώπων ώστε να ενταχθούν στις τάξεις της».

Επισήμανε, δε, ότι η ομάδα συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της και «θέλουμε να το γιορτάσουμε με όλο το κόσμο» που θα βρεθεί στο φετινό Athens Flying Week.