Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Alpha Bank ανακοίνωσαν την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο πάνελ που διοργάνωσε το Υπερταμείο (Growthfund) με θέμα «Η επόμενη μέρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων», με κεντρικούς ομιλητές τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, κ. Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου.

Η συνεργασία στοχεύει στην παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου των ΕΛΤΑ, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του ταχυδρομείου και προσφέροντας πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές λύσεις σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, κυρίως σε περιοχές όπου η τραπεζική παρουσία είναι περιορισμένη.

Το Όραμα των ΕΛΤΑ για Μετασχηματισμό και Επιστροφή στις Ρίζες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως έναν συνδυασμό «μετασχηματισμού και ταυτόχρονα επαναφοράς στις ρίζες των υπηρεσιών που προσέφεραν ιστορικά τα ταχυδρομεία». Περιέγραψε το εγχείρημα ως μια «Back to the Future» στρατηγική, όπου ο οργανισμός εκσυγχρονίζεται και ταυτόχρονα θεμελιώνει νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Σκλήκας ανέλυσε τους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής των ΕΛΤΑ:

1. Η βασική ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία παραμένει μεγάλη προτεραιότητα.

2. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού.

3. Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με αιχμή του δόρατος τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα κοινό το οποίο είναι σε κάθε γωνιά της χώρας», δήλωσε ο κ. Σκλήκας, τονίζοντας ότι περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις δεν έχουν σήμερα εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Η συνεργασία, όπως εξήγησε, δεν θα προσφέρει απλώς καθημερινές τραπεζικές εργασίες, αλλά και εξατομικευμένα προϊόντα.

Ο κ. Σκλήκας υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης των υπηρεσιών micro-logistics με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα ενισχύσει την περιφερειακή οικονομία. «Η σύνδεση των δύο δημιουργεί κάτι κολοσσιαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία πιστοληπτικού προφίλ για πολίτες και επιχειρήσεις που σήμερα βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιφέρεια.

Η Στρατηγική της Alpha Bank για ένα Συμπεριληπτικό Οικοσύστημα

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, τόνισε ότι στη σύγχρονη οικονομία είναι κρίσιμο να προσφέρεις τις σωστές υπηρεσίες, στον σωστό τόπο και χρόνο. «Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος προκειμένου να φτάσουμε καλύτερα στους πελάτες», δήλωσε.

Ο κ. Παπαγαρυφάλλου ανέφερε διεθνή παραδείγματα επιτυχημένης δραστηριοποίησης ταχυδρομικών οργανισμών σε τραπεζικές υπηρεσίες, όπως η An Post στην Ιρλανδία και η Poste Italiane στην Ιταλία.

Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους τα ΕΛΤΑ αποτελούν ιδανικό συνεργάτη:

Πανελλαδική κάλυψη: Διαθέτουν ένα δίκτυο με πάνω από χίλια σημεία εξυπηρέτησης.

Σχέση εμπιστοσύνης: Οι τοπικές κοινότητες, αστικές και μη, έχουν αναπτύξει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης και εξοικείωσης με τα ΕΛΤΑ, στοιχείο θεμελιώδες για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.

Συμπληρωματικότητα: Η Alpha Bank προσφέρει την τεχνογνωσία στα τραπεζικά προϊόντα και το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ τα ΕΛΤΑ διαθέτουν την πρόσβαση σε όλη την Ελλάδα.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα εξελιχθεί σε φάσεις:

Εντός του 2025: Θα ξεκινήσει η παροχή απλών υπηρεσιών, όπως το άνοιγμα αποταμιευτικού λογαριασμού.

Από το 2026 και μετά: Το οικοσύστημα θα εμπλουτιστεί με νέα χρηματοοικονομικά και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικές λύσεις, προεξοφλήσεις συντάξεων και τοποθέτηση τερματικών POS σε εμπόρους.

«Στο DNA της συνεργασίας είναι να κερδίσουμε τη χρηματοπιστωτική ένταξη και πέραν των αστικών κέντρων, στην περιφέρεια», κατέληξε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, ο οποίος τόνισε ότι το όραμα είναι η δημιουργία ενός «συμπεριληπτικού οικοσυστήματος που θα καλύψει ανάγκες σε όλη την επικράτεια».