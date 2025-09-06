Σύμφωνα με μελέτη της Insurify, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ πληρώνουν κατά μέσο όρο 49% περισσότερα σε ασφάλιστρα σε σχέση με τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ενδεικτικά, η ετήσια δαπάνη για την ασφάλιση EV ανέρχεται περίπου σε 3.750 ευρώ, έναντι 2.520 ευρώ για τα συμβατικά. Μάλιστα, το τελευταίο δωδεκάμηνο σημειώθηκε αύξηση 16% στα ασφάλιστρα EV.

Η διαφορά τιμής αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Τα υψηλότερα κόστη επισκευής, η έλλειψη εξειδικευμένων συνεργείων και οι περιορισμένες υποδομές φόρτισης αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο. Σε περιοχές με περισσότερους σταθμούς φόρτισης και κρατικά κίνητρα, τα ασφάλιστρα εμφανίζονται χαμηλότερα, καθώς μειώνονται οι πιθανότητες βλαβών και η ανάγκη για οδική βοήθεια.

Στην κορυφή της λίστας των πιο δαπανηρών EV βρίσκονται τα Tesla. Το Model X κοστίζει περίπου 4.410 ευρώ τον χρόνο (+36% σε σχέση με πέρυσι), ενώ το Model 3 φτάνει τα 4.210 ευρώ λόγω της αυξημένης συχνότητας ζημιών. Ακολουθούν το Model Y (3.870 ευρώ) και το Model S (3.610 ευρώ). Στη δεκάδα συγκαταλέγονται επίσης τα Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 5, Honda Prologue, Kia EV6, Volkswagen ID.4 και Ford F-Series Lightning.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι το υψηλό κόστος ασφάλισης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ιδιοκτησία ενός EV. Οι υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να εντάξουν τα ασφάλιστρα στον συνολικό προϋπολογισμό τους, καθώς αυτά επηρεάζουν ουσιαστικά το πραγματικό κόστος χρήσης.