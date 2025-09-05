Το Κρεμλίνο εξαπέλυσε νέες κατηγορίες εναντίον της Ευρώπης, υποστηρίζοντας πως οι Ευρωπαίοι παρεμποδίζουν ενεργά την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία ημέρα μετά τη σύνοδο ευρωπαϊκών κρατών που εξέφρασαν τη στήριξή τους στο Κίεβο και επικεντρώθηκαν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την ουκρανική πλευρά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στη ρωσική εφημερίδα Izvestia, ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν τη διευθέτηση στην Ουκρανία. Δεν συνεισφέρουν σε αυτή». Παράλληλα, κατηγόρησε την Ευρώπη πως συνεχίζει τις προσπάθειες να μετατρέψει την Ουκρανία σε «κέντρο παντός του αντιρωσικού» μπλοκ.

Ερωτηθείς σχετικά με την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή, ο κ. Πεσκόφ εξέφρασε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA, την απόλυτη αντίθεση της Μόσχας στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Απολύτως όχι, δεν μπορούν». Τόνισε επίσης πως οποιαδήποτε αποστολή ξένων στρατευμάτων δεν αποτελεί αποδεκτή εγγύηση ασφαλείας για τη Ρωσία.

Νέα δεδομένα στις διπλωματικές επαφές ΗΠΑ – Ρωσίας

Σε δηλώσεις του, ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι είναι εφικτό να προετοιμαστεί και να οργανωθεί ταχύτατα μια συνάντηση μεταξύ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, «γρήγορα, αν ήταν ανάγκη», όπως μετέδωσε το RIA.

Χθες, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι «θα μιλήσει» σύντομα με τον κ. Πούτιν, σε δείπνο με εκπροσώπους τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο. Το γεγονός αυτό ακολούθησε συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν πρόσφατα στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου. Η σύνοδος αυτή θεωρήθηκε ως τερματισμός της διπλωματικής απομόνωσης του Ρώσου προέδρου από τη Δύση, η οποία είχε επιβληθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Παρά τη σημασία της συνάντησης, δεν κατέστη δυνατή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, αίτημα που είχε θέσει με επιμονή ο αμερικανός πρόεδρος.