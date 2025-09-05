Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δύο Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα. Πρόκειται για άτομα που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής οργάνωσης ενάντια στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο διάρκειας άνω των τριάμισι λεπτών, καταγράφεται ένας από τους ομήρους μέσα σε όχημα, το οποίο διασχίζει περιοχές που φέρουν εμφανή σημάδια καταστροφής. Ο όμηρος απευθύνεται στα εβραϊκά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνοντάς του έκκληση να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας. Πρόκειται για μία δραματική έκκληση που αποτυπώνει το έντονο ψυχολογικό φορτίο της κατάστασης που βιώνουν οι αιχμάλωτοι.

Το περιεχόμενο του βίντεο και οι δηλώσεις των ομήρων

Στο βίντεο, ο ίδιος όμηρος συναντά έναν ακόμη όμηρο. Ο άνδρας δηλώνει ότι βρίσκεται στην πόλη της Γάζας, επισημαίνοντας πως η μαγνητοσκόπηση έγινε στις 28 Αυγούστου 2025, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας για το πότε πράγματι δημιουργήθηκε το υλικό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ανέφερε πως δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ούτε τη γνησιότητα του βίντεο ούτε την ημερομηνία που αυτό μαγνητοσκοπήθηκε. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, αλλά και με σκοπιμότητες προβολής τέτοιων μαγνητοσκοπήσεων από τη Χαμάς.

