Σε μια εποχή μεγάλων γεωστρατηγικών μεταβολών, που δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρωπαϊκή οικονομία και η ανταγωνιστικότητα των κρατών-μελών της δοκιμάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας τίθεται ξανά στο προσκήνιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Αυτά σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο συνέδριο του Economist που γίνεται στη Θεσσαλονίκη ενώ υπογράμμισε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι περιφερειακές οικονομίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Ειδικά για την Ελλάδα, τόνισε τη σημασία της υποστήριξης εμβληματικών επενδύσεων, όπως η παραγωγή γαλλίου από τον όμιλο METLEN, το οποίο συγκαταλέγεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες για την ευρωπαϊκή στρατηγική. Επισήμανε επίσης ότι η είναι επιτακτική ανάγκη, τάχιστα, η ΕΕ να βρει τη θέση της σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση πρώτων υλών και κατ’ επέκταση, στον διεθνή ανταγωνισμό.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι η χώρα μας κινείται στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, με ενίσχυση του ρόλου της βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί την πράσινη μετάβαση και προάγει την τεχνολογική ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης έθεσε το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας ως το υπαρξιακό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε πέντε κρίσιμους άξονες για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης: άμυνα, ενέργεια, πρώτες ύλες, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και ψηφιακή τεχνολογία. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή διοικητική ηγεσία της ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο αποτυχημένες.

Αναφερόμενος στις πρώτες ύλες, σημείωσε ότι από τα 34 κρίσιμα ορυκτά για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, το 17% εξαρτάται από ορυχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κίνας και των BRICS, οι οποίοι έχουν ήδη εξαγοράσει μεγάλα κοιτάσματα σε Λατινική Αμερική και Αφρική, την ώρα που η Ευρώπη καθυστερεί επικίνδυνα να βρει τη θέση της στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Ο κ. Μανιάτης επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές ορυκτές πρώτες ύλες, για τις οποίες έχει γίνει πλήρης καταγραφή και ως προς τα πιθανολογούμενα αποθέματα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για διεθνείς διαγωνισμούς αξιοποίησης. Χαιρέτισε ως θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ανάμεσα στα 60 πρώτα στρατηγικά σχέδια της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες, περιλαμβάνεται και ένα ελληνικό – το σχέδιο για το γάλλιο.

